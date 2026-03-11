POL-HA: Gefährliche Körperverletzung in Vorhalle - 45-jähriger Mann mit Messer angegriffen und leicht verletzt
Hagen-Vorhalle (ots)
Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Vorhalle wurde am Dienstagnachmittag (10.03.2026) ein 45-jähriger Mann mit einem Messer leicht verletzt. Der in Hagen wohnhafte Mann betrat gegen 15 Uhr, gemeinsam mit einem Familienangehörigen, den Hof eines Autohandels in der Ziegelstraße. Aus bislang nicht geklärter Ursache entstand zunächst ein verbaler Streit zwischen den beiden Männern und zwei Mitarbeitern des Autohandels. Der Streit entwickelte sich zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der ein 33-jähriger Mann den 45-Jährigen mit einem Messer angriff und dabei leicht verletzte. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Hagener Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung übernommen. (sen)
