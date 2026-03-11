Polizei Hagen

POL-HA: Junger Mann in Probezeit braust mit 81 km/h durchs Wasserlose Tal - Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum

Hagen-Emst (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei Hagen führte am Dienstag (10.03.2026) Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Volmestraße in Fahrtrichtung Wasserloses Tal durch. Im Verlauf der Kontrolle fiel den eingesetzten Beamten ein Pkw auf, der mit 81 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und kontrollierten den Fahrer. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass sich der Fahrzeugführer, ein 26-jähriger Mann aus Hagen, noch in der Probezeit befand. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobe an. Den 26-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 24a des Straßenverkehrsgesetzes. Neben einem Bußgeld von mindestens 500 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister sowie einem einmonatigen Fahrverbot drohen aufgrund der Probezeit außerdem probezeitrechtliche Maßnahmen. Hierzu zählen in der Regel die Verlängerung der Probezeit auf insgesamt vier Jahre sowie die verpflichtende Teilnahme an einem Aufbauseminar für Fahranfänger. (hir)

