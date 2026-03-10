POL-HA: Firmenfahrzeug aufgebrochen - Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

Hagen-Eilpe (ots) - Am Montagnachmittag (09.03.2026) wurde eine 22-jährige Autofahrerin von einem Fahrer eines Transporters genötigt. Anschließend bedrohte und beleidigte er sie. Die junge Fahrerin beabsichtigte, gegen 15.45 Uhr rückwärts auf dem Seitenstreifen an der Eilper Straße einzuparken. Sie setzte den Blinker, als sich ein weißer Kastenwagen hinter ihr befand. Dieser fuhr jedoch so weit auf, dass ein ...

