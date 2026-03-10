POL-HA: Firmenfahrzeug aufgebrochen - Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen
Hagen-Wehringhausen (ots)
Zwischen Sonntag (08.03.2026) und Montag (09.03.2026) brachen Unbekannte ein Firmenfahrzeug in der Cunosiedlung auf. Dort stellte es ein Hagener um 18 Uhr ab. Den Schaden an der Hecktür entdeckte er gegen 7:00 Uhr. Gestohlen wurden mehrere hochwertige Werkzeuge im Wert von fast 5000 Euro. Zeugenhinweise zur Tat werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)
