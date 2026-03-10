Polizei Hagen

POL-HA: 22-jährige Fahrerin wird von Mann genötigt und beleidigt

Hagen-Eilpe (ots)

Am Montagnachmittag (09.03.2026) wurde eine 22-jährige Autofahrerin von einem Fahrer eines Transporters genötigt. Anschließend bedrohte und beleidigte er sie.

Die junge Fahrerin beabsichtigte, gegen 15.45 Uhr rückwärts auf dem Seitenstreifen an der Eilper Straße einzuparken. Sie setzte den Blinker, als sich ein weißer Kastenwagen hinter ihr befand. Dieser fuhr jedoch so weit auf, dass ein Einparken nicht möglich war. Sie gab ihm Handzeichen, dennoch setzte der Mann weder zurück noch fuhr er an ihr vorbei.

Daraufhin musste die 22-Jährige den Parkvorgang abbrechen und fuhr weiter. An einer roten Ampel stieg der Fahrer des Transporters aus, kam zum Auto der 22-Jährigen und versuchte, ihre verriegelte Fahrertür zu öffnen. Da ihm dies nicht gelang, schlug er mehrfach gegen die Scheibe. Zudem beleidigte er sie und spuckte anschließend gegen die Scheibe.

Die 22-Jährige suchte im Anschluss eine Polizeiwache auf und erstattete dort Anzeige. Da aufmerksame Zeuginnen den Vorfall beobachteten, liegen der Polizei Täterhinweise vor. Das Verkehrskommissariat übernimmt die Ermittlungen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell