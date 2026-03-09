PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Angriff mit Glasflasche führt zu vorläufiger Festnahme

Hagen-Mitte (ots)

Ein alkoholisierter 47-jähriger Mann schlug am Sonntagmorgen (08.03.2026) seine zwei Bekannten im Alter von 57 und 61 Jahren auf dem Berliner Platz mit einer Glasflasche. Die Tat ereignete sich um circa 9.15 Uhr. Daraufhin flüchtete er ins Bahnhofsgebäude, wo ihn Mitarbeiter des dort eingesetzten Sicherheitsdienstes ansprachen, da sie Blut an der Kleidung des Mannes feststellten.

Wenig später erschienen alarmierte Polizeibeamte, die die Beteiligten befragten und die Tat als gefährliche Körperverletzung aufnahmen. Der 57-jährige Bekannte erlitt eine Schnittwunde, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Den 47-Jährigen nahmen die Beamten vorläufig fest, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Ein Atemalkoholtest wies bei dem Mann einen Wert von über 1,8 Promille nach. (rst)

