PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Hoher Schaden nach Unfallflucht in Eilpe - 24-Jähriger nur eine Minute nicht am Auto

Hagen-Eilpe (ots)

Am Sonntag (08.03.2026) parkte ein 24-jähriger Hagener gegen 17:30 Uhr seinen Seat Leon vor einem Mehrfamilienhaus in der Mühlhauser Straße am Gehweg ab. Für nicht viel länger als eine Minute entfernte er sich in das Haus und kehrte dann wieder zu seinem Auto zurück. Dort musste er an der Beifahrerseite in einer Länge von fast zwei Metern einen massiven Streifschaden feststellen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Unfallverursacher konnte sich in der kurzen Zeit unerkannt entfernen. Die Polizei sicherte vor Ort Lackspuren an dem beschädigten Seat. Da der Unfall mit Sicherheit Lärm verursachte und es sich um ein Siedlungsgebiet handelt, könnten Zeugen den Unfall selbst oder ein flüchtendes Fahrzeug bemerkt haben. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 09:50

    POL-HA: Alleinunfall auf Pedelec - 71-Jährige stürzt über Kabelbrücke

    Hagen-Lennetal (ots) - Am Sonntag (08.03.2026) fuhr eine 71-jährige Hagenerin gegen 15:30 Uhr mit ihrem Ehemann die Dolomitstraße in Richtung Buschmühlenstraße entlang. Dazu nutzte sie den Gehweg. Vermutlich aufgrund einer dort verlegten Kabelbrücke verlor die Frau die Kontrolle über ihr Pedelec. Sie kam zu Fall und schlug auf dem Asphalt auf. Dabei verletzte sie ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 09:40

    POL-HA: Verstoß gegen das Waffengesetz - 32-jähriger Mann hat Teleskopschlagstock dabei

    Hagen-Vorhalle (ots) - In der Nacht auf Samstag (07.03.2026) fanden Polizisten bei einem Mann in Vorhalle einen Teleskopschlagstock. Die Beamten wurden gegen 02.45 Uhr wegen eines Streites zwischen zwei Personen zur Eckeseyer Straße gerufen. Vor Ort kam ihnen der 32-Jährige entgegen, bei dem die Polizisten sofort einen verdächtigen Gegenstand in der Hosentasche ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 09:18

    POL-HA: Ohne Fahrerlaubnis: 60-Jähriger kommt mit Auto zur Polizeiwache und erhält Anzeige

    Hagen-Mitte (ots) - In der Nacht auf Samstag (07.03.2026) begab sich ein 60-jähriger Mann um circa 2 Uhr mit seinem Auto zur Polizeiwache Innenstadt, um eine Verlustanzeige aufzugeben. Er wurde von den Beamten darauf hingewiesen, dass er zunächst seinen Wagen umparken muss. Bei einer anschließenden Überprüfung der Personalien des Mannes stellten die Einsatzkräfte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren