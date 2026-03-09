Polizei Hagen

POL-HA: Hoher Schaden nach Unfallflucht in Eilpe - 24-Jähriger nur eine Minute nicht am Auto

Hagen-Eilpe (ots)

Am Sonntag (08.03.2026) parkte ein 24-jähriger Hagener gegen 17:30 Uhr seinen Seat Leon vor einem Mehrfamilienhaus in der Mühlhauser Straße am Gehweg ab. Für nicht viel länger als eine Minute entfernte er sich in das Haus und kehrte dann wieder zu seinem Auto zurück. Dort musste er an der Beifahrerseite in einer Länge von fast zwei Metern einen massiven Streifschaden feststellen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Unfallverursacher konnte sich in der kurzen Zeit unerkannt entfernen. Die Polizei sicherte vor Ort Lackspuren an dem beschädigten Seat. Da der Unfall mit Sicherheit Lärm verursachte und es sich um ein Siedlungsgebiet handelt, könnten Zeugen den Unfall selbst oder ein flüchtendes Fahrzeug bemerkt haben. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

