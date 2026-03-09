Polizei Hagen

POL-HA: Verstoß gegen das Waffengesetz - 32-jähriger Mann hat Teleskopschlagstock dabei

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Nacht auf Samstag (07.03.2026) fanden Polizisten bei einem Mann in Vorhalle einen Teleskopschlagstock. Die Beamten wurden gegen 02.45 Uhr wegen eines Streites zwischen zwei Personen zur Eckeseyer Straße gerufen. Vor Ort kam ihnen der 32-Jährige entgegen, bei dem die Polizisten sofort einen verdächtigen Gegenstand in der Hosentasche erkannten. Wie sich herausstellte, hatte der Mann griffbereit einen Teleskopschlagstock bei sich. Diesen stellten die Beamten sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell