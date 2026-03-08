Polizei Hagen

POL-HA: Brand eines Abfallcontainers - Zeugin meldet Tatverdächtige

Hagen (ots)

Am späten Samstagabend (07.03.2026) kam es auf dem Schulhof der Grundschule an der Overbergstraße zu einem Brand eines Abfallcontainers. Eine aufmerksame 34-jährige Hagenerin bemerkte den Vorfall gegen 22:00 Uhr und alarmierte umgehend die Polizei.

Der Abfallcontainer der Hagener Entsorgungsbetriebe stand lichterloh in Flammen. Durch die intensive Hitzeentwicklung wurden die danebenstehenden Container ebenfalls beschädigt. Die Hagener Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor ein größerer Schaden entstand. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Zeugin hatte zuvor eine Personengruppe im Alter von 15 bis 17 Jahren beobachtet, die unmittelbar nach dem Brand in Richtung Hameckepark rannten. Die Zeugin konnte eine präzise Beschreibung der Jugendlichen abgeben, sodass Einsatzkräfte der Polizei die flüchtige Gruppe kurz danach auf einem Fußweg zwischen der Grundschule und dem Hameckepark antreffen konnten.

Durch die Hinweise der Zeugin konnten die Jugendlichen aus Hagen festgestellt werden, die sich nun im Rahmen eines anstehenden Ermittlungsverfahrens für die Tatbegehung verantworten müssen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang des Vorfalls zu klären. Die Polizei bittet darum, sich bei weiteren sachdienlichen Hinweisen zu melden.(tse)

