Polizei Hagen

POL-HA: Taschendiebstahl in der Volmegalerie

Hagen (ots)

Eine 60-jährige Hagenerin befand sich am Samstag, 07.03.2026, gegen 15:30 Uhr in der Volmegalerie in Hagen in einem Geschäft, in welchem sie ein Schmuckstück für eine Summe im 4-stelligen Eurobereich veräußerte. Das Bargeld verstaute sie in ihrer Geldbörse. Als sie wenig später zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet worden war. Eine konkrete Erinnerung an eine auffällige Situation habe sie nicht; sie konnte lediglich angeben, dass ihre Handtasche bei der Benutzung der Rolltreppe "gewackelt" habe. Nachdem sie den Diebstahl festgestellt hatte, fuhr sie zur Polizeiwache Hohenlimburg, um den Sachverhalt anzuzeigen. Neben dem Bargeld befanden sich diverse Konto- und Versichertenkarten, sowie Ausweisdokumente in der Geldbörse. Wer hat zum Tatzeitpunkt etwas Auffälliges in der Volmegalerie beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Hagen. (Kli.)

