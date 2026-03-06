Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer leistet Widerstand

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein Mann am Donnerstagabend (05.03.2026) zunächst in seiner Wohnung in der Innenstadt randaliert hatte, leistete er bei dem anschließenden Polizeieinsatz Widerstand. Anwohner des Mehrfamilienhauses in der Haldener Straße alarmierten die Polizei gegen 21 Uhr. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Randalierer um einen polizeibekannten 34-Jährigen. Dieser hatte seine Wohnung stark verwüstet und die Tür derart beschädigt, dass sie bereits offenstand, als die Beamten eintrafen. Erst nach mehrmaliger Aufforderung kam der 34-Jährige zur Tür und verhielt sich sehr aggressiv. Um zu verhindern, dass der Mann in seine Wohnung zurückgehen konnte, hielten die Polizisten ihn an einem Arm fest. Dagegen leistete er massiven Widerstand und musste durch die Beamten zu Boden gebracht werden. Sie legten ihm Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1 Promille an. Gegen den Randalierer wird nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (sen)

