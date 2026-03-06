Polizei Hagen

POL-HA: Gruppe greift zwei Männer mit Baseballschlägern an - wer kann Hinweise geben?

Hagen-Eilpe (ots)

Am Donnerstag (05.03.2026) trafen mehrere Männer an der Riegestraße aufeinander. Nach einem körperlichen Angriff mit Baseballschlägern mussten ein 22-Jähriger und ein 49-Jähriger ins Krankenhaus.

Die beiden Männer hielten sich um circa 18.45 Uhr an einer Einfahrt an der nahegelegenen Kurfürstenstraße auf, als ein E-Scooter-Fahrer in Richtung Riegestraße an ihnen vorbeifuhr. Dabei beleidigte der Unbekannte die Männer. Der 49-Jährige folgte dem E-Scooter sowie einem dahinter befindlichen Mercedes-Benz zu Fuß. Als sie in die Riegestraße abbogen, warteten dort mehrere Männer und griffen den 49-Jährigen an. Dabei setzten die vier bis fünf Unbekannten auch Baseballschläger ein. Der 49-Jährige erlitt mehrere Verletzungen. Der 22-Jährige war dem 49-Jährigen gefolgt und versuchte, die Schläge abzuwehren. Auch er wurde leicht verletzt. Anschließend fuhren die Personen mit dem Mercedes-Benz in Richtung Eilper Straße davon.

Eine alarmierte Krankenwagenbesatzung behandelte die Verletzungen des 22- und 49-Jährigen und brachte die Männer anschließend in ein Krankenhaus. Eingesetzte Polizeibeamte fahndeten im Umfeld nach dem Fluchtwagen und den Tätern, konnten sie jedoch nicht antreffen.

Die tatverdächtigen Männer waren rund 1,85 Meter groß, hatten schwarze Haare und eine breite Statur. Laut Zeugen handelt es sich bei dem Fluchtwagen um einen grauen Mercedes-Benz Coupé, der der Modellreihe SLK zuzuordnen ist.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer kann Angaben zu den Tätern machen oder hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066 melden. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell