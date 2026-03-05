POL-HA: Autos stoßen bei Abbiegevorgang zusammen
Hagen-Wehringhausen (ots)
Am Mittwoch (04.03.) fuhr eine Hagenerin gegen 05.50 Uhr mit ihrem Fiat auf der Christian-Rohlfs-Straße. Als sie nach links in die Buscheystraße abbiegen wollte, um in Richtung Innenstadt weiterzufahren, übersah die 39-Jährige einen vorrangsberechtigten Audi. Ein 41-jähriger Hagener war mit dem Auto in Richtung Haspe unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Die Fiat-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht, eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Auch der Audi war nicht mehr fahrbereit.
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell