Polizei Hagen

POL-HA: Autos stoßen bei Abbiegevorgang zusammen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Mittwoch (04.03.) fuhr eine Hagenerin gegen 05.50 Uhr mit ihrem Fiat auf der Christian-Rohlfs-Straße. Als sie nach links in die Buscheystraße abbiegen wollte, um in Richtung Innenstadt weiterzufahren, übersah die 39-Jährige einen vorrangsberechtigten Audi. Ein 41-jähriger Hagener war mit dem Auto in Richtung Haspe unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Die Fiat-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht, eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Auch der Audi war nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell