POL-HA: Einhandmesser bei Schwerpunktdienstkontrolle sichergestellt - Bereitschaftspolizei unterstützt Hagener Beamte

Hagen (ots)

Am Mittwoch (04.03.2026) kontrollierte der Schwerpunktdienst der Hagener Polizei in Wehringhausen, um gegen Rauschgifthandel und andere Straftaten vorzugehen. Die Beamten wurden am Nachmittag fündig. Am Bodelschwinghplatz nahmen sie einem 23-Jährigen ein verbotenes Einhandmesser ab und stellten es sicher. Zur gleichen Zeit konnte Rauschgift bei einem 26-Jährigen sichergestellt werden. Auch im Bereich der Parkanlagen rund um die Volme nahmen die Polizisten einer Person Marihuana ab und legten eine Anzeige wegen des unerlaubten Handels vor. Bei einem Mann, der durch Urinieren in einer Parkanlage auffiel, konnte eine Armbanduhr unbekannten Wertes aufgefunden werden. Er konnte keinen Eigentumsnachweis erbringen. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts einer Unterschlagung gefertigt und die Armbanduhr sichergestellt. Im Zuge der polizeilichen Präsenz unterstützten die Beamten Mitarbeiter der Hagener Straßenbahn bei einer Personalienfeststellung. Unterstützt wurden die Hagener Polizisten im Rahmen des Sondereinsatzes von ihren Kollegen der Bereitschaftspolizei aus Bochum. Gemeinsam kontrollierten die Beamten annähernd 100 Personen und fast 50 Fahrzeuge. Es wurden wichtige Erkenntnisse gewonnen, zu denen entsprechende Berichte vorgelegt wurden. (hir)

