POL-HA: 45-Jähriger verursacht Alleinunfall mit über 2 Promille

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwochabend (04.03.2026) stürzte ein 45-jähriger Mann um circa 18.45 Uhr mit seinem Fahrrad an der Hagener Straße zu Boden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Polizeibeamte nahmen den Unfall auf Höhe der Hausnummer 38 auf und stellten dabei fest, dass der Mann stark nach Alkohol roch und lallte. Der 45-Jährige gab an, zuvor Alkohol getrunken zu haben. Zudem erklärte er, dass er das Fahrrad auf dem Weg in Richtung Rüttstraße lediglich geschoben hat und dabei zu Fall gekommen ist. Aufgrund der Verletzungen erschienen die Aussagen für die Beamten zweifelhaft.

Der Mann willigte einem Atemalkoholtest ein, der einen Wert von über 2 Promille nachwies. Zur weiteren Beweisführung brachten die Einsatzkräfte ihn in ein Krankenhaus, wo seine Verletzungen behandelt wurden und er einer ärztlichen Blutprobenentnahme unterzogen wurde. Anschließend entließen die Polizisten den 45-Jährige, untersagten ihm jedoch die Weiterfahrt. (rst)

