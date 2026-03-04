Polizei Hagen

POL-HA: Unversteuerte E-Zigaretten bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Hagen-Mitte (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle im Bereich des Hagener Hauptbahnhofs stellten Polizisten in der Nacht auf Mittwoch (04.03.2026) mehrere unversteuerte E-Zigaretten sicher. Gegen 00.45 Uhr geriet das Auto eines 24-jährigen Mannes wegen eines defekten Abblendlichtes in den Fokus der Beamten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurden die Einsatzkräfte auf diverse Verpackungen mit sogenannten Vapes aufmerksam, an denen sich kein Steuerzeichen befand. Insgesamt fanden sie fast 70 dieser unversteuerten E-Zigaretten in dem Fahrzeug. Wegen des Verdachts der Hehlerei mit unversteuerter Ware leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen den 24-Jährigen ein und stellten die Vapes sicher. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell