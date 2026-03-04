PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Unversteuerte E-Zigaretten bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Hagen-Mitte (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle im Bereich des Hagener Hauptbahnhofs stellten Polizisten in der Nacht auf Mittwoch (04.03.2026) mehrere unversteuerte E-Zigaretten sicher. Gegen 00.45 Uhr geriet das Auto eines 24-jährigen Mannes wegen eines defekten Abblendlichtes in den Fokus der Beamten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurden die Einsatzkräfte auf diverse Verpackungen mit sogenannten Vapes aufmerksam, an denen sich kein Steuerzeichen befand. Insgesamt fanden sie fast 70 dieser unversteuerten E-Zigaretten in dem Fahrzeug. Wegen des Verdachts der Hehlerei mit unversteuerter Ware leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen den 24-Jährigen ein und stellten die Vapes sicher. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

  • 04.03.2026 – 09:00

    POL-HA: Handy am Ohr, Ampel ignoriert und abgelaufenes Pflichtversicherungskennzeichen

    Hagen-Vorhalle (ots) - Während ein 18-Jähriger am Dienstag (03.03.) kurz vor Mitternacht mit einem E-Scooter die Weststraße in Fahrtrichtung Ophauser Straße befuhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung auf den Hagener aufmerksam. Der Mann nutzte während der Fahrt sein Mobiltelefon und ignorierte vor den Augen der Beamten eine rote Ampel. Die Polizisten stoppten den ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 08:15

    POL-HA: Kind wird von Fahrrad gestoßen und leicht verletzt

    Hagen-Altenhagen (ots) - In der Alleestraße erlitt ein 11-jähriges Kind leichte Verletzungen, nachdem es von einem bislang unbekannten Fußgänger am Dienstagabend (03.03.2026) von seinem Fahrrad gestoßen wurde. Der Junge fuhr um circa 18.45 Uhr auf dem Gehweg, als ein Jugendlicher hinter ihm herlief. Dabei trat der Unbekannte gegen den Jungen, der infolgedessen gegen die Hauswand stieß und dadurch leichte ...

    mehr
