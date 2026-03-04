Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Diebstahl eines Firmenwagens in Altenhagen gesucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Bislang unbekannte Täter stahlen in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (27.02.2026) und Sonntagnachmittag (01.03.2026) in Altenhagen den Firmenwagen eines 29-jährigen Mannes. Am Sonntagabend suchte der Mann die Polizeiwache in der Innenstadt auf und teilte den Beamten mit, dass er den grauen Fiat Doblo Cargo am Freitag auf dem Friedensplatz geparkt hatte. Am Sonntag war der Firmenwagen, in dem sich auch hochwertiges Werkzeug befand, nicht mehr vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls von Kraftfahrzeugen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

