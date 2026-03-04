PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher bringt 11-Jährigen auf Fahrrad zu Fall - Unbekanntes Entfernen vom Unfallort

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstag (03.03.2026) fuhr ein 11-jähriger Knabe nach dem Abendessen (ca. 18:50 Uhr) auf der Alleestraße noch etwas auf seinem Fahrrad. Dazu benutzte er den Gehweg. Hinter ihm, so erklärte der Junge der Polizei, tauchte plötzlich ein Jugendlicher auf. Dieser trat dem 11-Jährigen während der Fahrt gegen das Fahrrad, wodurch das Kind gegen eine Hauswand fiel und sich leicht verletzte. Der Jugendliche, der als zirka 15-jährig, männlich und schwarz gekleidet beschrieben wird, lief anschließend davon. Eine Fahndung nach dem Flüchtenden verlief negativ. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 02331 986 2066 zu melden. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

