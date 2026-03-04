Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher bringt 11-Jährigen auf Fahrrad zu Fall - Unbekanntes Entfernen vom Unfallort

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstag (03.03.2026) fuhr ein 11-jähriger Knabe nach dem Abendessen (ca. 18:50 Uhr) auf der Alleestraße noch etwas auf seinem Fahrrad. Dazu benutzte er den Gehweg. Hinter ihm, so erklärte der Junge der Polizei, tauchte plötzlich ein Jugendlicher auf. Dieser trat dem 11-Jährigen während der Fahrt gegen das Fahrrad, wodurch das Kind gegen eine Hauswand fiel und sich leicht verletzte. Der Jugendliche, der als zirka 15-jährig, männlich und schwarz gekleidet beschrieben wird, lief anschließend davon. Eine Fahndung nach dem Flüchtenden verlief negativ. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 02331 986 2066 zu melden. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell