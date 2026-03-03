Polizei Hagen

POL-HA: Mann ohne Führerschein fällt durch Handyverstoß auf

Hagen-Eckesey (ots)

Am Montag (02.03.2026) überwachte ein Motorradpolizist gegen 12:30 Uhr den fließenden Verkehr auf der Eckeseyer Straße in Richtung Bahnhofshinterfahrung. Dort bemerkte er einen Dacia-Fahrer, der auf Lenkradhöhe sein Handy bediente. Der Beamte konnte den 24-Jährigen auf Höhe der Plessenstraße stoppen. Dieser gestand sofort, dass er auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Der Polizist legte eine Anzeige gegen den Hagener vor und untersagte die Weiterfahrt. Der 24-Jährige ließ sich von einem Bekannten abholen. (hir)

