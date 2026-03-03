POL-HA: Kupferdiebstahl von Baustellengelände
Hagen-Eilpe (ots)
Zwischen Samstagabend (28.02.2026) gegen 18.30 Uhr und Montagmorgen (02.03.2026) gegen 6 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu zwei Containern auf einem Baustellengelände an der Kattenohler Straße. Aus den Containern entwendeten die Täter Kupferkabel sowie einen großen Holzkohlegrill. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Die Polizei wurde über den Diebstahl in Kenntnis gesetzt und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)
