Polizei Hagen

POL-HA: Falscher Polizist versucht, Vermögenswerte von Seniorin abzufragen

Hagen-Emst (ots)

Am Montag (02.03.) erhielt eine Seniorin auf Emst gegen 23.20 Uhr einen Anruf von einem falschen Polizisten. Die 73-Jährige erstattete nach dem Gespräch eine Anzeige bei der Polizei und berichtete, dass sie das Telefonat mit "Hallo" angenommen habe. Ihren Namen nannte sie dem Anrufer nicht. Dieser habe ihr mitgeteilt, dass in ihrer Nachbarschaft ein Einbruch stattgefunden habe. Zwei Täter seien flüchtig. Der Mann habe versucht, in Erfahrung zu bringen, ob sie alleine wohne und Goldbarren zuhause habe. Die aufmerksame Hagenerin machte keine Angaben und reagierte vorbildlich.

Seien auch Sie vorsichtig und misstrauisch. Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Die echte Polizei wird sie niemals nach Wertgegenständen fragen und eine Herausgabe fordern. Auch nicht, um auf Ihr Geld oder Ihre Wertsachen aufzupassen.

Geben Sie niemals persönliche oder finanzielle Informationen am Telefon preis. Und übergeben Sie fremden Personen keine Wertgegenstände und kein Geld.

Kontaktieren Sie im Zweifelsfall direkt die Polizei über die Notrufnummer "110" oder suchen Sie Ihre Polizeiwache vor Ort auf.

Sie sind unsicher? Dann besprechen Sie den Vorfall am besten mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen.

Lassen Sie grundsätzlich keine Personen in Ihre Wohnung, die Sie nicht kennen.

Bitte informieren Sie auch Freunde und Bekannte über die Maschen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell