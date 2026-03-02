Polizei Hagen

POL-HA: Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet: Zahlreiche Verstöße in der vergangenen Woche festgestellt - 146 km/h bei erlaubten 60 km/h gefahren

Hagen (ots)

Im Laufe der vergangenen Woche hat der Verkehrsdienst der Hagener Polizei Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Dabei kam erstmals auch ein neues, leistungsfähiges Messgerät zum Einsatz. Ziel der Maßnahmen ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere gefährliche Geschwindigkeitsüberschreitungen konsequent zu verfolgen.

Am Donnerstag wurden an unterschiedlichen Messstellen insgesamt rund 80 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Besonders auffällig war dabei die Becheltestraße in Fahrtrichtung Herdecker Straße. Dort wurde ein Fahrzeug bei erlaubten 50 km/h mit 118 km/h gemessen. Ein weiteres Auto folgte mit 105 km/h.

Beide Fahrzeugführer müssen mit empfindlichen Konsequenzen rechnen: jeweils zwei Punkte sowie ein zweimonatiges bzw. dreimonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld von 560 Euro bzw. 700 Euro. Zudem wurden dort sechs weitere Fahrer festgestellt, die sich in einem Geschwindigkeitsbereich zwischen 85 und 94 km/h bewegten. Hier ist - je nach Einzelfall - mit einem Punkt und einem einmonatigen Fahrverbot zu rechnen.

Auch am Wochenende (Samstag und Sonntag) führte die Polizei Hagen an verschiedenen Messstellen mobile Geschwindigkeitskontrollen durch. Insgesamt wurden dabei 490 Verstöße festgestellt.

Besonders heraus stach ein BMW-Fahrer an der Saarlandstraße stadtauswärts: Bei erlaubten 60 km/h (Lärmschutz, außerorts) wurde eine Geschwindigkeit von 146 km/h gemessen. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Darüber hinaus wurden fünf weitere Verkehrsteilnehmende mit Geschwindigkeiten zwischen 105 und 121 km/h gemessen. Auch hier ist jeweils mit einem einmonatigen Fahrverbot zu rechnen. Die Bußgelder liegen zwischen 320 Euro und 480 Euro.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den Hauptunfallursachen. Die Hagener Polizei wird die Kontrollen fortsetzen.(hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell