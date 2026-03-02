POL-HA: Hagener fährt alkoholisiert und in Schlangenlinien mit E-Scooter durch die Körnerstraße
Hagen-Mitte (ots)
Am Sonntag (01.03.) fuhren Polizisten gegen 6 Uhr auf der Körnerstraße Streife, als sie auf einen E-Scooter aufmerksam wurden, der auf der Omnibusspur in Schlangenlinien unterwegs war. Die Beamten stoppten den 34-jährigen Fahrer und kontrollierten ihn. Der Hagener, der stark nach Alkohol roch und mehrfach nach hinten schwankte, stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Das Messgerät zeigte 1,2 Promille an. Der Mann, der aufgrund der Alkoholisierung auch undeutlich sprach, gab an, am Abend lediglich ein Bier getrunken zu haben. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des 34-Jährigen sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn. Bis zum Erhalt seines Führerscheins ist es dem Mann untersagt, fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge zu führen. (arn)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell