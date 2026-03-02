PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin fährt gegen Baum - Drogenvortest verläuft positiv

Hagen-Dahl (ots)

Am Samstag (28.02.) verlor eine 23-Jährige in Dahl die Kontrolle über ihr Auto und fuhr gegen einen Baum. Gegen 20 Uhr war die Hagenerin mit einem Ford auf der Straße Hunsdiek in Fahrtrichtung Stollenstraße unterwegs. Die Frau gab an, dass im Kurvenbereich plötzlich die ABS-Leuchte begonnen habe zu blinken. Sie habe deshalb nicht weiter auf ihr Fahrzeug einwirken können und stieß mit dem Baum zusammen. Die 23-Jährige, die nach eigenen Angaben unverletzt blieb, verständigte die Polizei. Nachdem eine Streifenwagenbesatzung einen freiwilligen Drogenvortest mit ihr durchführte, verlief dieser positiv auf zwei unterschiedliche Substanzen. Die Autofahrerin musste die Einsatzkräfte zur Wache begleiten und eine Blutprobe abgeben. Anschließend beschlagnahmten die Beamten den Führerschein der Frau und fertigten eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Hagenerin ist das Führen sämtlicher fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge bis auf Weiteres untersagt. Der Ford wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Auswertung der Blutprobe dauert an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

