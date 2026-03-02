Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer im Krankenhaus beleidigt Arzt und Polizisten

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montag (02.03.) randalierte ein 41-jähriger Mann um 02 Uhr in der Nacht im St.-Josefs-Hospital. Er beleidigte einen Arzt als "Spasti", weil er mit der Behandlung seiner Lebensgefährtin nicht einverstanden war. Zuvor hielt sich der Freudenberger unberechtigt auf der Station auf. Nachdem die Mitarbeiter die Polizei verständigt hatten und die Einsatzkräfte den Randalierer des Krankenhauses verwiesen, wurde er zunehmend aggressiver. Er äffte die Beamten nach, und betitelte sie als "Spasten", "Wichser" und "Drecksbullen". Die Polizisten begleiteten ihn aus dem Krankenhaus, bis der Mann im Eingangsbereich stehen blieb. Dort schrie der 41-Jährige lautstark herum. Zur Verhinderung von Straftaten und zur Sicherstellung der Ruhe im Krankenhaus nahm die Streifenwagenbesatzung ihn schließlich in Gewahrsam. Der 41-Jährige hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von 0,4 Promille. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Beleidigung. (arn)

