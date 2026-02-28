Polizei Hagen

POL-HA: Steinwurf auf Fußgänger

Hagen (ots)

Ein 59-jähriger Hagener war am Freitagabend, 27.02.2026, gegen 19.15 Uhr zu Fuß auf der Möllerstraße in Hagen-Hohenlimburg unterwegs. Als er sich auf Höhe des Hauses mit der Nummer 30a befand, kamen ihm auf dem Gehweg drei Jungen im Alter von ca. 11-12 Jahren entgegen. Nachdem die Kinder den 59-jährigen passiert hatten, warfen sie von hinten einen Pflasterstein in seine Richtung. Dieser verfehlte ihn nur knapp. Als er sich umdrehte und den Kindern hinterherrief, flüchteten diese in Richtung der Rundturnhalle. Der 59-jährige konnte nur sagen, dass es sich um drei Jungen gehandelt habe, einer habe ein rotes Ronaldo-Trikot mit der Rückennummer 7 getragen. Zur Bekleidung der anderen Kinder konnte er keine Angaben machen. Wer kann Hinweise zu den Kindern geben? (Kli.)

