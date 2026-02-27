PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Motorrad fährt auf Auto auf - Schäden erst später bemerkt

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwoch (25.02.) fuhr ein 35-Jähriger gegen 05.30 Uhr mit einem Opel auf der Wandhofener Straße in Richtung der Autobahnauffahrten, als dem Iserlohner nach eigenen Angaben ein Motorrad auffuhr. Der Autofahrer erstattete am Donnerstag eine Anzeige bei der Polizei und gab an, dass er verkehrsbedingt bremsen musste. Auf Höhe der Straße "In der Krone" sei der Motorradfahrer dann aus ungeklärter Ursache mit dem Opel zusammengestoßen. Der 35-Jährige habe zwar ein Geräusch wahrgenommen, jedoch keine Erschütterung bemerkt.

Der Motorradfahrer habe den Mann zu keiner Zeit auf einen Unfall hingewiesen. Beide Beteiligte seien in der Folge auf die Dortmunder Straße abgebogen und hätten dann die A1 in Richtung Köln befahren. Erst nach der Ankunft am Zielort habe der Iserlohner an seinem Auto eine Beschädigung am Kotflügel bis zum Stoßfänger festgestellt.

Der 35-Jährige konnte lediglich angeben, dass es sich bei dem Motorrad um eine sportlichere Maschine handelte. Die Hagener Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

