Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Hagen (ots)

Ein 35-jähriger Hagener befuhr am Samstagmorgen gegen 04.50 Uhr in der Hagener Innenstadt die Augustastraße in Richtung Bergischer Ring. Nachdem er nach rechts in den Bergischen Ring abgebogen war, kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Fahrzeugfront in eine Schaufensterscheibe. Die Scheibe ging dadurch zu Bruch, das Fahrzeug wurde im Frontbereich beschädigt. Der 35-jährige und sein 28-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache verbracht, sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt und die Glasscheibe durch eine Notverglasung gesichert werden.(Kli)

