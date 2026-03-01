Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch in der Emster Straße

Hagen (ots)

Am Samstag, 28.02.2026, wurde zwischen 15.30 und 20.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Emster Straße in Hagen- Emst eingebrochen. Der Bewohnerin fiel bei ihrer Rückkehr ein offenstehendes Wohnzimmerfenster auf. Dieses wurde aufgehebelt- entsprechende Spuren wurden festgestellt. In dem Haus wurde das Schlafzimmer durchwühlt, bevor die Täterschaft das Haus unbemerkt wieder verlassen konnte. Angaben zur Tatbeute können derzeit noch nicht gemacht werden, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat zur betreffenden Zeit etwas Auffälliges wahrgenommen oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? (Kli.)

