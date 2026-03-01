PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Reifenstecher in der Gneisenaustraße in Hagen

Hagen (ots)

Am Samstag, 28.02.2026, gegen 15 Uhr fiel einem Hagener auf, dass an drei geparkten PKW in der Gneisenaustraße in Hagen teilweise die Reifen platt waren. An zwei PKW wurde lediglich die Luft aus den Reifen gelassen, an dem dritten Fahrzeug wurde der hintere linke Reifen zerstochen. Der meldende Hagener gab zudem an, dass bereits am Montag, 23.02.2026 an seinem eigenen Fahrzeug ein Reifen zerstochen wurde. Es wurde Strafanzeige erstattet. Fahrzeughalter, welche ihr Fahrzeug in diesem Bereich geparkt haben, sollten vor Fahrtantritt ihre Reifen kontrollieren. Gibt es Zeugen, die Hinweise auf den Reifenstecher geben können? (Kli.)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

