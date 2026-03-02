Polizei Hagen

POL-HA: Räder eines geparkten Autos in Altenhagen gestohlen

Bislang unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf Sonntag (01.03.2026) zwei Räder eines in Altenhagen geparkten Autos. Gegen 13 Uhr ging der 20-jährige Halter zu dem Hinterhof in der Altenhagener Straße, auf dem er seinen BMW am Vorabend geparkt hatte. Dort stellte er fest, dass sein Auto mit einem Wagenheber aufgebockt und die Räder der rechten Seite demontiert wurden. In der Nähe des BMW fanden Polizeibeamte einen Rucksack, in dem sich mögliches Tatwerkzeug befand. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

