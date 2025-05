Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist auf Balkon aufgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (29.04.2025) an der Schloßstraße auf einem Balkon an seinem Glied manipuliert. Gegen 12.30 Uhr betrat der Mann den Balkon und fing an zu masturbieren. Dies nahmen mehrere Schüler einer gegenüberliegenden Schule wahr. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann, trafen ihn aber nicht mehr an. Er war etwa 35 bis 40 Jahre alt, hatte kurze dunkelbraune Haare und einen kurzen Vollbart. Bekleidet war er mit einem grauen T-Shirt und einer Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell