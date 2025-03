Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees/ Verkehrsunfall mit fünf Verletzten/ Fahrzeugführer gerät in den Gegenverkehr und schwebt in Lebensgefahr

Rees (ots)

Am Samstag (29.03.2025), gegen 12:00 Uhr kam es in Rees auf der Reeser Landstraße (B67) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 52-Jähriger aus Hünxe befuhr mit seinem Pkw die B67 in Richtung Rees. Einige hundert Meter vor der Einmündung "Groiner Allee" geriet der Fahrzeugführer aus derzeit unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit zwei Fahrzeugen zusammen. Der 52-Jähriger verletzte sich schwer und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Es besteht Lebensgefahr. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. In den anderen beiden Fahrzeugen wurden insgesamt vier weitere Personen leicht verletzt. Die Unfallaufnahme wurde durch ein VU-Team unterstützt. Der polizeiliche Opferschutz Kleve übernahm die Betreuung der Unfallbeteiligten und deren Angehörigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell