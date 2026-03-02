PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb stiehl Ware im Wert von über 1200 Euro

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Freitag (28.02.2026) kam es zu Ladendiebstählen in zwei Lebensmittelgeschäften an der Bahnstraße. Zeugen beobachteten, wie der unbekannte Mann um etwa 13.30 Uhr, mit Ware aus dem dort befindlichen Supermarkt lief. Diese hatte er jedoch nicht bezahlt. Gleiches spielte sich in einem daneben befindlichen Lebensmittelgeschäft ab. Laut Zeugen warf der Ladendieb die Einkaufstaschen mit der unbezahlten Ware in einen angemieteten Transporter, der auf einem Parkplatz der Herrenstraße geparkt worden war. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Fußgängerzone.

Die Polizei wurde verständigt, die den Transporter zwecks Beweissicherung abschleppen ließ. Laut Zeugen befinden sich in dem Fahrzeug Waren mit einem Wert von über 1200 Euro, darunter Kaffee, Back- und Wurstwaren.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, schlanke Figur, kurze schwarze Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer weiten blauen Jeans und einem weißen T-Shirt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 08:08

    POL-HA: Randalierer im Krankenhaus beleidigt Arzt und Polizisten

    Hagen-Altenhagen (ots) - Am Montag (02.03.) randalierte ein 41-jähriger Mann um 02 Uhr in der Nacht im St.-Josefs-Hospital. Er beleidigte einen Arzt als "Spasti", weil er mit der Behandlung seiner Lebensgefährtin nicht einverstanden war. Zuvor hielt sich der Freudenberger unberechtigt auf der Station auf. Nachdem die Mitarbeiter die Polizei verständigt hatten und die Einsatzkräfte den Randalierer des Krankenhauses ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 07:10

    POL-HA: Wohnungseinbruch in der Emster Straße

    Hagen (ots) - Am Samstag, 28.02.2026, wurde zwischen 15.30 und 20.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Emster Straße in Hagen- Emst eingebrochen. Der Bewohnerin fiel bei ihrer Rückkehr ein offenstehendes Wohnzimmerfenster auf. Dieses wurde aufgehebelt- entsprechende Spuren wurden festgestellt. In dem Haus wurde das Schlafzimmer durchwühlt, bevor die Täterschaft das Haus unbemerkt wieder verlassen konnte. Angaben zur ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 06:45

    POL-HA: Reifenstecher in der Gneisenaustraße in Hagen

    Hagen (ots) - Am Samstag, 28.02.2026, gegen 15 Uhr fiel einem Hagener auf, dass an drei geparkten PKW in der Gneisenaustraße in Hagen teilweise die Reifen platt waren. An zwei PKW wurde lediglich die Luft aus den Reifen gelassen, an dem dritten Fahrzeug wurde der hintere linke Reifen zerstochen. Der meldende Hagener gab zudem an, dass bereits am Montag, 23.02.2026 an seinem eigenen Fahrzeug ein Reifen zerstochen wurde. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren