POL-HA: Ladendieb stiehl Ware im Wert von über 1200 Euro

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Freitag (28.02.2026) kam es zu Ladendiebstählen in zwei Lebensmittelgeschäften an der Bahnstraße. Zeugen beobachteten, wie der unbekannte Mann um etwa 13.30 Uhr, mit Ware aus dem dort befindlichen Supermarkt lief. Diese hatte er jedoch nicht bezahlt. Gleiches spielte sich in einem daneben befindlichen Lebensmittelgeschäft ab. Laut Zeugen warf der Ladendieb die Einkaufstaschen mit der unbezahlten Ware in einen angemieteten Transporter, der auf einem Parkplatz der Herrenstraße geparkt worden war. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Fußgängerzone.

Die Polizei wurde verständigt, die den Transporter zwecks Beweissicherung abschleppen ließ. Laut Zeugen befinden sich in dem Fahrzeug Waren mit einem Wert von über 1200 Euro, darunter Kaffee, Back- und Wurstwaren.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, schlanke Figur, kurze schwarze Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer weiten blauen Jeans und einem weißen T-Shirt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

