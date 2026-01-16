PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisster Senior tot aufgefunden

Meerbusch (ots)

Mit Pressemeldung Vermisster Mann aus Meerbusch - Öffentlichkeitsfahndung 20.10.2025 - 04:20 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6140677) baten wir um die Unterstützung bei der Suche nach einem 83-jährigen Mann. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Person.

Am 27.12.2025 wurde durch Spaziergänger eine verstorbene Person in einem Waldstück an der Pappelallee nahe der BAB 44 aufgefunden. Da zum Zeitpunkt des Auffindens er Leichnam nicht zweifelsfrei identifiziert werden konnte, waren weitere Ermittlungen und Maßnahmen erforderlich.

Die Identität konnte nun zweifelsfrei geklärt werden. Es handelt sich bei der aufgefundenen verstorbenen Person um den vermissten Meerbuscher.

Hinweise auf eine Gewalteinwirkung als Todesursache liegen bisher nicht vor.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 10:00

    POL-NE: Ganoven gelangen unter Vorwand in Wohnung und entwenden Schmuck

    Neuss (ots) - Mit dem Vorwand, eine Nachricht für eine Nachbarin zu schreiben, gelangten am Donnerstag (15.01.) gegen 15:15 Uhr zwei Frauen in die Wohnung einer 85-jährigen Frau an der Straße Am Baldhof und entwendeten Schmuck. Die Frauen, welche als etwa 40 Jahre alt, 150 Zentimeter groß, mit dunklerem Teint und schwarzen Haaren zum Zopf gebunden beschrieben ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 09:37

    POL-NE: Trickdieb klaut Goldketten

    Neuss (ots) - Ein 61 Jahre alter Mann aus Neuss wurde am Donnerstag (15.01.), gegen 15:15 Uhr, in der Nähe des Johanna-Etienne-Krankenhauses aus einem dunklen Wagen heraus angesprochen. Der Autofahrer gab vor, den Neusser von dessen ehemaliger Arbeitsstelle zu kennen und bot an, ihn nach Hause zu fahren. An der Further Straße angekommen, wollte der Mann dem Neusser eine Lederjacke verkaufen und man ging zusammen in die Wohnung. Nachdem die Jacke für 100 Euro den Besitzer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren