Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisster Senior tot aufgefunden

Meerbusch (ots)

Mit Pressemeldung Vermisster Mann aus Meerbusch - Öffentlichkeitsfahndung 20.10.2025 - 04:20 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6140677) baten wir um die Unterstützung bei der Suche nach einem 83-jährigen Mann. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Person.

Am 27.12.2025 wurde durch Spaziergänger eine verstorbene Person in einem Waldstück an der Pappelallee nahe der BAB 44 aufgefunden. Da zum Zeitpunkt des Auffindens er Leichnam nicht zweifelsfrei identifiziert werden konnte, waren weitere Ermittlungen und Maßnahmen erforderlich.

Die Identität konnte nun zweifelsfrei geklärt werden. Es handelt sich bei der aufgefundenen verstorbenen Person um den vermissten Meerbuscher.

Hinweise auf eine Gewalteinwirkung als Todesursache liegen bisher nicht vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell