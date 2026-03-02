Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer von Auto erfasst und leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

An der Buschstraße kam es am Sonntag (01.03.) gegen 18.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Radfahrer leichte Verletzungen zuzog. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 28-Jähriger mit seinem VW zunächst auf der Buschstraße unterwegs. Als er nach rechts auf die Baurothstraße abbog, übersah der Autofahrer den 55-Jährigen aus bislang ungeklärter Ursache. Der Hagener versuchte nach eigenen Angaben noch zu bremsen, stürzte jedoch nach vorne über das Lenkrad seines Fahrrads und dann gegen die Fahrertür des Autos. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass das Fahrrad unterschiedliche Mängel aufwies. Der verletzte Radfahrer wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. Er wollte bei Bedarf eigenständig einen Arzt aufsuchen. Das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei befasst sich mit den weiteren Ermittlungen zum Unfall. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell