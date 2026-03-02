Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem schwerem Raub - Wer kennt diese Frau?

Hagen (ots)

Am Nachmittag des 27.10.2025 setzte eine bislang unbekannte Tatverdächtige in der Innenstadt Pfefferspray gegen eine 33-jährige Hagenerin ein und entnahm die Geldbörse sowie eine Zigarettenschachtel aus deren Handtasche. Auf Ansprache ließ die Unbekannte die entwendeten Gegenstände wieder fallen und flüchtete zu Fuß in den Hagener Hauptbahnhof. Dabei wurde sie von einer Überwachungskamera gefilmt. Für die Veröffentlichung der entstandenen Aufnahme liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Die Kripo nimmt Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Unbekannten unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Zu dem Foto gelangen Sie über den folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/195759

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell