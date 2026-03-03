PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: 44-jähriger Schwarzfahrer leistet Widerstand - Vorläufige Festnahme nach Beleidigung und Leistungserschleichung

Hagen-Emst (ots)

Am Montag (02.03.2026) verständigte ein Busfahrer gegen 13:30 Uhr die Polizei. An der Endhaltestelle in der Elmenhorststraße weigerte sich ein 44-Jähriger, auszusteigen. Zudem stellte sich heraus, dass er keinen Fahrschein gelöst und Fahrgäste angepöbelt hatte. Den Polizisten gegenüber, die ihn aus dem Bus bringen mussten, wollte er sich nicht ausweisen. Er rief ihnen "Scheiß Bullen, verpisst euch!" entgegen. Als er mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zulief, setzten diese Pfefferspray gegen den Mann ein. Unter erheblichem Widerstand gelang es den Polizisten, dem 44-Jährigen Handfesseln anzulegen und ihn auf eine Wache zu bringen. Hier wurde er vorläufig festgenommen, nachdem bekannt wurde, dass er bereits Haftstrafen wegen Leistungserschleichung verbüßen musste. Die Beamten legten eine erneute Anzeige vor. (hir)

