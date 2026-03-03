PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: 31-Jähriger mit Drogen am Bahnhof aufgegriffen - Schwerpunktdienst stellt Betäubungsmittel sicher

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag (02.03.2026) kontrollierte ein Team des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei einen 31-Jährigen in der Straße Am Hauptbahnhof. Der Mann war den Beamten bereits aus vergangenen Einsätzen im Zusammenhang mit Betäubungsmittelkriminalität bekannt. Die Polizisten durchsuchten den aggressiven Mann und fanden, versteckt in einer Bandage, ein Tütchen mit einer weißen Substanz. Dabei handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Kokain. Das Streifenteam, das unter anderem für die Bekämpfung der Drogenkriminalität rund um den Bahnhof zuständig ist, stellte das Rauschgift sicher und legte eine weitere Anzeige gegen den 31-Jährigen vor. Weitere Kontrollen des Schwerpunktdienstes werden folgen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

