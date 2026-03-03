PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: 17- und 18-Jähriger werfen Steine und Metallstangen auf Fahrbahn

Hagen-Haspe (ots)

In Haspe sorgten ein 17- und ein 18-Jähriger am Montagabend (02.03.2026) für einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Sie begaben sich zum ehemaligen Brandt-Gelände in der Enneper Straße und warfen dort um etwa 19.40 Uhr Gegenstände auf die Fahrbahn. Laut Zeugenaussagen trafen Steine, Metallstangen und Glasteile auf der Fahrbahn auf, weshalb die Verkehrsteilnehmenden ausweichen mussten.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei erschienen vor Ort, darunter eine Diensthundeführerin mit ihrem Hund, der jedoch nicht eingesetzt werden musste. Die Beamten konnten schließlich einen 17-jährigen Jugendlichen und einen 18-jährigen Mann im rückwärtigen Bereich des leerstehenden Gebäudes stellen. Da ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorlag, leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren ein. Ob Fahrzeuge durch die geworfenen Gegenstände beschädigt wurden, ist nicht bekannt. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

