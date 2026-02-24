Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogen- und Alkohol-Fahrt beendet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Montagnachmittag, 23.02.2026, stoppten Polizisten einen unter Drogen- und Alkoholeinfluss fahrenden PKW-Fahrer und stellten seinen Führerschein sicher.

Während der Streifenfahrt wurden Polizisten, gegen 16:40 Uhr, auf der Oldentruper Straße aufgrund eines Fahrmanövers auf einen VW-Fahrer aufmerksam. Die Beamten folgten dem Polo und kontrollierten den 48-jährigen Fahrer aus Bielefeld in der Wilbrandstraße. Während des Gesprächs nahmen die Polizisten Alkohol- und Cannabisgeruch wahr. Ein Alkoholvortest sowie ein Drogenvortest verliefen positiv.

Ein Arzt entnahm dem 48-Jährigen auf der Polizeiwache Blutproben. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren unter Betäubungsmittel wurde eingeleitet.

