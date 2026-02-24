Polizei Bielefeld

POL-BI: Kupferdiebe brechen Tat ab

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Quelle - Am Montag, 23.02.2026, wurde die Polizei über einen versuchten Kupferdiebstahl in einer Halle an der Straße Friedrich-Wilhelms-Bleiche informiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die unbekannten Täter zwischen 16:00 Uhr am Sonntag, 22.02.2026, und 18:15 Uhr am Montag, 23.02.2026, in die Lagerhalle ein. Dort demontierten die Einbrecher Kabel und Kupferrohre, legten diese zum Abtransport bereit, brachen dann aber ihr Vorhaben aus unbekanntem Grund ab. Anschließend flüchteten sie ohne Beute in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu tatverdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell