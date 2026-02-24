PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Kupferdiebe brechen Tat ab

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Quelle - Am Montag, 23.02.2026, wurde die Polizei über einen versuchten Kupferdiebstahl in einer Halle an der Straße Friedrich-Wilhelms-Bleiche informiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die unbekannten Täter zwischen 16:00 Uhr am Sonntag, 22.02.2026, und 18:15 Uhr am Montag, 23.02.2026, in die Lagerhalle ein. Dort demontierten die Einbrecher Kabel und Kupferrohre, legten diese zum Abtransport bereit, brachen dann aber ihr Vorhaben aus unbekanntem Grund ab. Anschließend flüchteten sie ohne Beute in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu tatverdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

