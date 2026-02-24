Polizei Bielefeld

POL-BI: Kabel aus Ladesäulen gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide - In der Nacht zu Samstag, 21.02.2026, durchtrennten Unbekannte Kabel aus Ladesäulen auf einem Supermarktparkplatz an der Straße Rabenhof und flüchteten mit ihrer Beute.

Die Täter machten sich zwischen 21:00 Uhr am Samstag und 07:30 Uhr am Sonntag an den zwei Ladesäulen für E-Autos zu schaffen. Mit den gestohlenen Kabeln entkamen sie unerkannt vom Supermarktparkplatz gegenüber der Einmündung Baumheide.

Der entstandene Schaden beträgt circa 600 Euro.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

