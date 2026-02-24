PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Kabel aus Ladesäulen gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide - In der Nacht zu Samstag, 21.02.2026, durchtrennten Unbekannte Kabel aus Ladesäulen auf einem Supermarktparkplatz an der Straße Rabenhof und flüchteten mit ihrer Beute.

Die Täter machten sich zwischen 21:00 Uhr am Samstag und 07:30 Uhr am Sonntag an den zwei Ladesäulen für E-Autos zu schaffen. Mit den gestohlenen Kabeln entkamen sie unerkannt vom Supermarktparkplatz gegenüber der Einmündung Baumheide.

Der entstandene Schaden beträgt circa 600 Euro.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

