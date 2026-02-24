Polizei Bielefeld

POL-BI: Betonklötze bei Unfall auf der A 2 verteilt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Gütersloh- Montagnachmittag, 23.02.2026, kippten bei einem LKW-Unfall auf der A 2 Betonteile auf beide Fahrtrichtungen. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen.

Ein 23-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger aus Lippstadt befuhr gegen 16:25 Uhr die A 2 in Richtung Dortmund. Zwischen dem Autobahnkreuz Bielefeld und der Anschlussstelle Gütersloh verlor er aufgrund eines Reifenplatzers die Kontrolle über den mit Betonteilen beladen Muldenkipper. Das Fahrzeug kollidierte mit dem Kia einer 46-Jährigen aus Bergneustadt und anschließend mit der Mittelschutzplanke. Der LKW kippte auf die linke Fahrzeugseite und kam zum Liegen, wobei sich die Ladung auf beiden Fahrbahnen der A 2 verteilte.

Einer 64-jährige Fahrerin eines Ford Tourneo aus Stadthagen, die auf der Fahrbahn in Richtung Hannover fuhr, gelang es nicht mehr auszuweichen und stieß gegen eines der Betonelemente. Sie und ihre 19-jährige Beifahrerin sowie der 23-Jährige und sein 19-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, die in Krankenhäusern ambulant versorgt wurden.

Die Richtungsfahrbahn Hannover musste während der Unfallaufnahme gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Gütersloh abgeleitet werden. Die maximale Staulänge betrug 12 km in Fahrtrichtung Hannover. Auf der Richtungsfahrbahn Dortmund konnte der Verkehr auf dem Seitenstreifen und einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Nachdem die Sattelzugmaschine aufgerichtet worden war, konnte sie abgeschleppt werden. Ein Abschleppunternehmen transportierte ebenfalls den nicht mehr fahrbereiten Ford ab. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut und die Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei gereinigt.

Derzeit sind in beide Fahrtrichtungen noch jeweils die linken Fahrstreifen gesperrt. Voraussichtlich wird dies, bis zur Instandsetzung der Mittelschutzplanke, noch bis 16:00 Uhr andauern.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell