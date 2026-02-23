Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrüche in Hofladen und Werkstatt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Eckhardtsheim und Mitte - Am Samstag, 21.02.2026, und Sonntag, 22.02.2026, hatten es zwei Einbrecherduos auf Tresore abgesehen. In einer Werkstatt wurden zwei Täter auf frischer Tat erwischt.

Nach polizeilichen Erkenntnissen drangen zwei Einbrecher am Samstag, gegen 03:50 Uhr in einen Hofladen an der Verler Straße in der Nähe des Freudwegs ein. Sie hebelten eine Tür zu einem Büroraum des Geschäfts auf und brachen anschließend einen Wandtresor auf.

Mit Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Am Sonntag, gegen 23:40 Uhr, wurde ein Zeuge auf laute Geräusche in einer Werkstatt an der Stadtheider Straße, Höhe Bernhard-Mosberg-Straße, aufmerksam. Als er in dem Gebäude nachsah, entdeckte er zwei maskierte Männer, die versuchten, einen Tresor mit einem Werkzeug zu öffnen.

Nach einem Handgemenge und dem Versuch des Zeugen, die Einbrecher festzuhalten, gelang ihnen die Flucht. Sie entkamen durch ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes, das sie zuvor eingeschlagen hatten. Fahrzeuggeräusche hörte der Zeuge nicht, was darauf schließen lässt, dass das Duo seine Flucht zu Fuß fortsetzte.

Sie waren etwa 50 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und hatten sehr helle Haut. Beide trugen eine Weste und eventuell Hoodies darunter. Außerdem hatten sie Rucksäcke bei sich.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell