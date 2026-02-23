Polizei Bielefeld

POL-BI: Aquaplaning Unfall auf der Autobahn

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Herford- Vlotho- Minden- Bad Oeynhausen- Am Sonntag, 22.02.2026, erlitt ein PKW-Fahrer bei einem Regen-Unfall leichte Verletzungen.

Bei Regen befuhr ein 47-Jähriger aus Rheda-Wiedenbrück, gegen 12:30 Uhr, mit seinem Peugeot die A2 in Richtung Hannover. Zwischen der Anschlussstelle Vlotho West und dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen geriet er, aufgrund der nicht den Wetterverhältnissen angepassten Geschwindigkeit, ins Schleudern. Der Peugeot touchierte die Mittelschutzplanke, schleuderte nach rechts frontal gegen die Seitenschutzplanke, drehte sich und kam mit dem Heck an der Seitenschutzplanke zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten 47-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall wurden zwölf Elemente der Leitplanke beschädigt. Ein Abschleppunternehmen transportierte den nicht mehr fahrbereiten Peugeot ab. Der Sachschaden wird auf circa 20000 Euro geschätzt.

Die Polizei erinnert: Achten Sie bei Regen auf die Wassermengen, die sich auf der Fahrbahn sammeln. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit sowie den Abstand den Sicht- und Wetterverhältnissen an!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell