PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Aquaplaning Unfall auf der Autobahn

POL-BI: Aquaplaning Unfall auf der Autobahn
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Herford- Vlotho- Minden- Bad Oeynhausen- Am Sonntag, 22.02.2026, erlitt ein PKW-Fahrer bei einem Regen-Unfall leichte Verletzungen.

Bei Regen befuhr ein 47-Jähriger aus Rheda-Wiedenbrück, gegen 12:30 Uhr, mit seinem Peugeot die A2 in Richtung Hannover. Zwischen der Anschlussstelle Vlotho West und dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen geriet er, aufgrund der nicht den Wetterverhältnissen angepassten Geschwindigkeit, ins Schleudern. Der Peugeot touchierte die Mittelschutzplanke, schleuderte nach rechts frontal gegen die Seitenschutzplanke, drehte sich und kam mit dem Heck an der Seitenschutzplanke zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten 47-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall wurden zwölf Elemente der Leitplanke beschädigt. Ein Abschleppunternehmen transportierte den nicht mehr fahrbereiten Peugeot ab. Der Sachschaden wird auf circa 20000 Euro geschätzt.

Die Polizei erinnert: Achten Sie bei Regen auf die Wassermengen, die sich auf der Fahrbahn sammeln. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit sowie den Abstand den Sicht- und Wetterverhältnissen an!

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:04

    POL-BI: Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser der Innenstadt

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, 22.02.2026, drangen Einbrecher in zwei Mehrfamilienhäuser am Obertorwall und an der Straße Gehrenberg ein und stahlen Wertgegenstände und Bargeld. Zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde ein Täter womöglich unwissentlich in ein Mehrfamilienhaus am Oberntorwall, Höhe Friedenstraße, gelassen. Ohne Einbruchspuren an der Haustür zu hinterlassen begab er sich zu ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:51

    POL-BI: Kennzeichen nach Unfallflucht gemerkt

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Samstag, 21.02.2026, kollidierte ein ausparkender Golf mit einer Radfahrerin an der Rheinallee. Sie merkte sich das Kennzeichen des Autos. Gegen 14:15 Uhr befuhr eine 18-jährige Radfahrerin aus Bielefeld den Geh- und Radweg der Rheinallee in Richtung Werraweg. Im Bereich zwischen der Vennhofallee und dem Werraweg parkte ein weißer Golf rückwärts aus und fuhr dabei auf ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:15

    POL-BI: Betrugsmasche stirbt nicht aus

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am Freitag, 20.02.2026, versuchten Täter im Bielefelder Stadtgebiet als "Falsche Polizeibeamte" und am Sonntag als "Falsche Bankmitarbeiter" Beute zu machen. Mehrere Bielefelder erhielten in der Mittags- und Nachmittagszeit des Freitags Anrufe, bei denen Männer vorgaben, Polizeibeamte zu sein. Sie behaupteten, bei einem Einbruch in der unmittelbaren Nachbarschaft seien zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren