POL-BI: Betrugsmasche stirbt nicht aus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am Freitag, 20.02.2026, versuchten Täter im Bielefelder Stadtgebiet als "Falsche Polizeibeamte" und am Sonntag als "Falsche Bankmitarbeiter" Beute zu machen.

Mehrere Bielefelder erhielten in der Mittags- und Nachmittagszeit des Freitags Anrufe, bei denen Männer vorgaben, Polizeibeamte zu sein. Sie behaupteten, bei einem Einbruch in der unmittelbaren Nachbarschaft seien zwei Personen festgenommen worden und bei diesen Einbrechern habe man Unterlagen der Bielefelder gefunden. Bevor die Täter nach Wertsachen fragen konnten, wurden die Telefongespräche beendet.

Sonntagnachmittag erhielt ein Bielefelder einen Anruf, bei dem der Anrufer sich als Bankmitarbeiter vorstellte. Angeblich sei das Konto des Bielefelders bedroht und bereits Geld abgebucht worden. Als der Betrüger von dem Bielefelder die persönlichen Daten erfragte, reagierte dieser richtig und beendete das Gespräch.

Sollten Sie unsicher sein, besteht die Möglichkeit an dieser Veranstaltung teilzunehmen: https://bielefeld.polizei.nrw/termine/seniorinnen-aufgepasst-sicher-im-alltag-3

Allgemeine Informationen zu Betrugsmaschen finden Sie hier: https://bielefeld.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-verschiedenen-betrugsmaschen

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell