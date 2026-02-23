Polizei Bielefeld

POL-BI: Kennzeichen nach Unfallflucht gemerkt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Samstag, 21.02.2026, kollidierte ein ausparkender Golf mit einer Radfahrerin an der Rheinallee. Sie merkte sich das Kennzeichen des Autos.

Gegen 14:15 Uhr befuhr eine 18-jährige Radfahrerin aus Bielefeld den Geh- und Radweg der Rheinallee in Richtung Werraweg. Im Bereich zwischen der Vennhofallee und dem Werraweg parkte ein weißer Golf rückwärts aus und fuhr dabei auf den Geh- und Radweg. Dabei übersah der Golf-Fahrer die nahende Radfahrerin. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite und erlitt leichte Verletzungen.

Der Autofahrer stieg aus, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der 18-Jährigen und fuhr dann weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zudem wollte er der 18-Jährigen seine Handynummer nicht geben. Die Radfahrerin erstattete am nächsten Tag eine Anzeige bei der Polizei und nannte das Kennzeichen des Autos. Dadurch können die Ermittlungen gegen den Halter des Autos geführt werden.

Die Polizei erinnert: Setzten Sie sich nicht dem Verdacht der Unfallflucht aus. Informieren Sie immer die Polizei, wenn sie einen Unfall verursacht haben. Sollten Sie in einen Unfall verwickelt worden sein, melden Sie dies ebenfalls umgehend der Polizei. So können polizeiliche Maßnahmen ohne Zeitverzug eingeleitet werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell