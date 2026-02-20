Polizei Bielefeld

POL-BI: Elektrogeräte von Ladefläche gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 19.02.2026, stahl ein unbekannter Täter Elektrogeräte von einem VW Transporter mit offener Ladefläche in der Hanfstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 10:05 Uhr parkte ein 59-jähriger Bielefelder ein Firmenfahrzeug an der Hanfstraße, in Höhe Am Stückenkamp. Als er gegen 11:15 Uhr zurück zum Fahrzeug ging, stellte er den Diebstahl einer Akku Heckenschere von Stihl (Model HSA 86) und eines Akkukoffers von Stihl (Model AP 200) fest. Die Geräte lagen auf der Ladefläche.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Diebstahl beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell