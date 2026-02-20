Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Einbrüche über eingeschlagene Fensterscheiben

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Im Stadtteil Heepen verschafften sich zwischen Mittwoch, 18.02.2026, und Donnerstag, 19.02.2026, ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt zu vier Gebäuden, indem sie Fensterscheiben oder Glaseinsätze beschädigten.

An der Süntelstraße, Höhe Segeberger Straße, öffnete ein Einbrecher zwischen Mittwoch, 08:30 Uhr und 09:00 Uhr, die zugezogene aber nicht abgeschlossene Haustür gewaltsam, indem er einen Glaseinsatz der Tür einschlug. Im Haus durchsuchte er mehrere Räume nach Diebesgut. Mit einem Pedelec und ein Paar Schuhe flüchtete er über die geöffnete Haustür.

Zwischen 21:00 Uhr am Mittwoch und 12:15 Uhr am Donnerstag schlug ein Einbrecher die Terrassentür eines Gebäudes an der Straße Heeperholz, zwischen der Wibbelstraße und dem Ortschmiedeweg, ein. Der Täter durchsuchte mehrere Räume und stahl eine Armbanduhr sowie Schmuck.

Am Donnerstag, gegen 10:15 Uhr, brach ein Täter ebenfalls über die Terrassentür in ein Haus an der Hermann-Hesse-Straße ein. Eine Bewohnerin bemerkte den Einbrecher, woraufhin er ohne Beute die Flucht ergriff.

Ebenfalls am Heeperholz, Höhe Vahlkamp, wurde eine weitere Terrassentür eingeschlagen. Zwischen 07:30 Uhr und 12.15 Uhr, verschaffte sich der Täter so Zugang zu einer Erdgeschosswohnung, in der er mehrere Räume durchsuchte und Schmuck sowie ein Tablet an sich nahm. Vermutlich ereignete sich der Einbruch gegen 11:00 Uhr.

Die Polizei appelliert an die Anwohner, auf verdächtige Geräusche zu achten und bei Verdacht umgehend den Notruf zu wählen.

Hinweise zu den erfolgten Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell