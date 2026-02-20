Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei Bielefeld sucht Namen für neuen Wolf der Puppenbühne - Überraschungspaket zu gewinnen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld - Die Puppenbühne der Polizei Bielefeld bekommt Nachwuchs: Ein neuer Wolf ist eingezogen - jung, höflich und wissbegierig. Damit das neueste Mitglied künftig auch mit einem passenden Namen auftritt, startet die Polizei Bielefeld eine öffentliche Namenssuche über ihre Social-Media-Kanäle.

Alle Interessierten sind eingeladen, ihre Namensvorschläge direkt in den Kommentaren zu posten. Der Namensvorschlag, der am Ende ausgewählt wird, wird nicht nur Teil der Puppenbühne - die Person hinter dem Namen erhält als kleines Dankeschön außerdem ein Überraschungspaket von der Polizei Bielefeld.

Der neue Wolf bringt nicht nur Charakter mit, sondern auch klare Vorlieben: Am liebsten isst er Erdbeeren mit Sahne, hat eine positive Grundeinstellung und ist ein echter Kumpel - hilfsbereit, freundlich und immer neugierig auf Neues. Damit passt er perfekt zur Puppenbühne, die seit vielen Jahren kindgerecht Themen wie Sicherheit, Aufmerksamkeit im Straßenverkehr und ein gutes Miteinander vermittelt.

Besonders: Die neue Puppe wurde innerhalb der Polizei Bielefeld in aufwendiger Arbeit selbst hergestellt. Unterstützung gab es dabei durch fachliche Tipps und Expertise von Bodo Schulte, einem international bekannten Puppenbauer und Puppenspieler.

So können Sie Ihre Vorschläge einreichen: Namensvorschlag einfach in die Kommentare unter den Beitrag posten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell